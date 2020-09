Serve un nuovo governo. E anche subito (Di domenica 20 settembre 2020) Non stiamo qui a ragionare di risultati elettorali o referendari perché a questo punto conviene aspettare lunedì quando avremo i dati reali, così potremo iniziare a vederne in atto le conseguenze.C’è però un tema di grande rilevanza che, a mio avviso, vive di vita propria, anche se finirà per essere influenzato non poco da quanto uscirà dalle urne: vale a dire l’esigenza (o meno) di formare un nuovo governo.Ebbene secondo me l’Italia ha assolutamente bisogno di un nuovo esecutivo e ne ha bisogno quanto prima per l’immensa sfida che ha davanti, cioè la gestione (che è innanzitutto politica) del piano di finanziamenti europei che prenderà il via all'inizio del prossimo anno.Attenzione: parlo di nuovo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020) Non stiamo qui a ragionare di risultati elettorali o referendari perché a questo punto conviene aspettare lunedì quando avremo i dati reali, così potremo iniziare a vederne in atto le conseguenze.C’è però un tema di grande rilevanza che, a mio avviso, vive di vita propria,se finirà per essere influenzato non poco da quanto uscirà dalle urne: vale a dire l’esigenza (o meno) di formare un.Ebbene secondo me l’Italia ha assolutamente bisogno di unesecutivo e ne ha bisogno quanto prima per l’immensa sfida che ha davanti, cioè la gestione (che è innanzitutto politica) del piano di finanziamenti europei che prenderà il via all'inizio del prossimo anno.Attenzione: parlo di...

matteosalvinimi : #Salvini: Acquedotto pugliese perde la metà dell'acqua prima che esca dai rubinetti dei cittadini. A Firenze aspett… - amendolaenzo : Quando nasce un nuovo quotidiano, è sempre una buona notizia. In bocca al lupo a @domanigiornale , non fateci scont… - La7tv : #propagandalive Il primo monologo del Pojana di Andrea Pennacchi per la nuova stagione di Propaganda Live 'se c'è n… - HuffPostItalia : Serve un nuovo governo. E anche subito - CristinaAntonu : RT @formichenews: Serve un nuovo governo. Ed anche subito. Il commento di @roberto_arditti -

Ultime Notizie dalla rete : Serve nuovo Serve un nuovo governo. Ed anche subito. Il commento di Arditti Formiche.net Veneto, nel Ground Zero della sinistra resta solo una speranza a Venezia

Nel Ground Zero del centrosinistra veneto che minaccioso incombe sul voto di oggi e domani, l’unico raggio di sole arriva dalla Laguna, dove la piccola armata di Pier Paolo Baretta (ex peso massimo de ...

Vodafone offre le sue nuove promozioni fino a 50GB contro Iliad e TIM

La maggior parte degli utenti che cercano di valutare un nuovo gestore telefonico mobile, propende per la sottoscrizione di una promo con Vodafone. Ovviamente tutto ciò nel caso in cui le persone cita ...

Noi, Open Arms e il patto Ue

Grazie alla saggezza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e alla maturità degli operatori della Ong Open Arms, l’altroieri, davanti al porto di Palermo, si è evitata una tragedia. E che questo ...

Nel Ground Zero del centrosinistra veneto che minaccioso incombe sul voto di oggi e domani, l’unico raggio di sole arriva dalla Laguna, dove la piccola armata di Pier Paolo Baretta (ex peso massimo de ...La maggior parte degli utenti che cercano di valutare un nuovo gestore telefonico mobile, propende per la sottoscrizione di una promo con Vodafone. Ovviamente tutto ciò nel caso in cui le persone cita ...Grazie alla saggezza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e alla maturità degli operatori della Ong Open Arms, l’altroieri, davanti al porto di Palermo, si è evitata una tragedia. E che questo ...