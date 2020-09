Seggi aperti, alle 12 h votato l’11,7 per cento (Di domenica 20 settembre 2020) Elezioni regionali 2020, il punto regione per regione. I principali candidati e i risultati della tornata elettorale. Italiani al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le Suppletive, per le Amministrative e per le elezioni Regionali 2020 che decidono le sorti politiche di sei regioni italiane, più la Valle d’Aosta. Ovviamente i riflettori sono puntati su due banchi di prova per il governo: il referendum sul taglio del parlamentari e le Regionali. I dati sull’affluenza Il primo aggiornamento del Ministero dell’Interno arriva alle ore 12.00, quando, secondo i dati del Viminale, ha votato l’11% degli aventi diritto. Elezioni Regionali 2020, i risultati Sei regioni al voto (+1, Valle d’Aosta) nell’Election Day delle elezioni regionali 2020. Il ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020) Elezioni regionali 2020, il punto regione per regione. I principali candidati e i risultati della tornata elettorale. Italiani al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le Suppletive, per le Amministrative e per le elezioni Regionali 2020 che decidono le sorti politiche di sei regioni italiane, più la Vd’Aosta. Ovviamente i riflettori sono puntati su due banchi di prova per il governo: il referendum sul taglio del parlamentari e le Regionali. I dati sull’affluenza Il primo aggiornamento del Ministero dell’Interno arrivaore 12.00, quando, secondo i dati del Viminale, hal’11% degli aventi diritto. Elezioni Regionali 2020, i risultati Sei regioni al voto (+1, Vd’Aosta) nell’Election Day delle elezioni regionali 2020. Il ...

Viminale : Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi nella prima giornata di votazioni per #Referendum ed #elezioni2020. Obbligator… - Viminale : Alle urne il #20settembre e #21settembre per #ReferendumCostituzionale ed #elezioni #suppletive, #regionali,… - MediasetTgcom24 : Aperti in tutta Italia i seggi per le elezioni e il referendum #referendum - MariellaMioBea : RT @SkyTG24: #Elezioni2020, seggi aperti per 46 milioni di elettori. Alle 12 affluenza al 12% - infoitinterno : Aperti i seggi alle ore 7, in tutta la provincia. A Faenza si vota anche per l'elezione del sindaco -