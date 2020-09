Roma, il saluto di Under: “Grazie a tutti i tifosi. Ora una nuova sfida” (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo l’ufficialità, è arrivato il momento dei saluti. Cengiz Under si rivolge alla Roma e ai suoi tifosi, prima di cominciare con il Leicester. “Tre anni fa – scrive su Twitter – quando ho varcato questa porta, sono arrivato per una grande sfida. Durante il mio periodo qui, non ho amato soltanto la Roma, ma anche la città di Roma, la cultura, le persone di questa città meravigliosa. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il supporto che hanno condiviso con me fin dal primo momento. Dopo questo periodo unico, ho una nuova sfida di fronte a me. Grazie a Brendan Rodgers, allo staff e alla dirigenza, per aver creduto in me in questo nuovo capitolo. Sono grato anche alla mia famiglia e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo l’ufficialità, è arrivato il momento dei saluti. Cengizsi rivolge allae ai suoi, prima di cominciare con il Leicester. “Tre anni fa – scrive su Twitter – quando ho varcato questa porta, sono arrivato per una grande sfida. Durante il mio periodo qui, non ho amato soltanto la, ma anche la città di, la cultura, le persone di questa città meravigliosa. Sono sinceramente grato aper l’amore e il supporto che hanno condiviso con me fin dal primo momento. Dopo questo periodo unico, ho unasfida di fronte a me. Grazie a Brendan Rodgers, allo staff e alla dirigenza, per aver creduto in me in questo nuovo capitolo. Sono grato anche alla mia famiglia e ...

