Risultati elezioni comunali Lazio 2020, si vota ai Castelli e in provincia di Latina: affluenza, scrutini, segui la diretta Comune per Comune (Di domenica 20 settembre 2020) Risultati elezioni comunali nel Lazio 2020. Si svolgono da oggi domenica 20 settembre 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, fino a lunedì 21 settembre, dalle 7.00 alle 15.00, le operazioni di voto per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nelle Regioni a Statuto Speciale. Si vota anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 9.00 di martedì 21 settembre considerata la concomitanza del referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, con le elezioni suppletive in due collegi ...

