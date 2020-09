Parma-Napoli 0-2 | Insigne | “Felice per il gol e soprattutto per la vittoria”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) “Sono felice per il gol, ma ancor di più per la vittoria. E’ una bellissima soddisfazione, era importante vincere e lo abbiamo fatto. Ci tenevamo a questo esordio, eravamo concentratissimi e il risultato è meritato”. Lorenzocommenta così al sito ufficiale della vittoria per 0-2 sulin cui il capitano azzurro è stato decisivo con il suo secondo gol segnato a porta vuota :“Sicuramente non ci sono stati solo lati positivi, abbiamo commesso alcuni errori che dobbiamo valutare col mister in settimana. Nel primo tempo ci è mancata la giusta cattiveria sportiva in fase offensiva. Siamo cresciuti come convinzione nel secondo tempo, ci ha aiutato anche l’ingresso di Osimhen e abbiamo trovato la strada del gol in pochi minuti”.