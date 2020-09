Parma Napoli 0-1 LIVE: dentro Osimhen ma la sblocca Mertens (Di domenica 20 settembre 2020) Allo Stadio Tardini, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Parma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Napoli si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Napoli 0-1 MOVIOLA 64′ Gol di Mertens – Cross di Lozano per Osimhen, Iacoponi lo anticipa ma la palla finisce nei pressi di Mertens che controlla e fredda Sepe con il destro. 62′ Tiro di Fabian – Lo spagnolo ci prova ancora una volta dalla distanza ma non inquadra lo specchio. 55′ Occasione Kucka – Primo spunto degno di nota del 33 crociato, tiro dalla distanza, palla alta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Allo Stadio Tardini, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 64′ Gol di– Cross di Lozano per, Iacoponi lo anticipa ma la palla finisce nei pressi diche controlla e fredda Sepe con il destro. 62′ Tiro di Fabian – Lo spagnolo ci prova ancora una volta dalla distanza ma non inquadra lo specchio. 55′ Occasione Kucka – Primo spunto degno di nota del 33 crociato, tiro dalla distanza, palla alta ...

