Osimhen: "Napoli, che vittoria!". Mertens e Insigne lo esaltano (Di domenica 20 settembre 2020) PARMA - ' Buona vittoria, manteniamo lo slancio ' scrive su Instagram Victor Osimhen , grande protagonista del successo del Napoli a Parma , firmato dai gol di Mertens e Insigne, ma ispirato dall'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) PARMA - ' Buona vittoria, manteniamo lo slancio ' scrive su Instagram Victor, grande protagonista del successo dela Parma , firmato dai gol di, ma ispirato dall'...

annatrieste : Ha raddrizzato la partita, scetato il Napoli e salvato la domenica: Osimhen oggi è stato come il limoncello a fine… - PIERPARDO : Ottimo impatto di #Osimhen. Interessante il #Napoli iperoffensivo. Non so se sarà il modulo di partenza ma può dive… - LuigiLiccardo6 : RT @johnny___fns: Comunque è assurdo. Ha corso più Osimhen in 30 minuti che Milik in 3 anni. #ParmaNapoli #Napoli #SerieATIM - johnny___fns : Comunque è assurdo. Ha corso più Osimhen in 30 minuti che Milik in 3 anni. #ParmaNapoli #Napoli #SerieATIM - titty_napoli : RT @napolista: Mertens: «Osimhen può fare la differenza ma ce ne sono tanti in panchina che possono farla» A Dazn: «Anche nel primo tempo… -