"Negro? Tanto rumore per nulla". GF Vip, Fausto Leali massacrato dal politicamente corretto (Di domenica 20 settembre 2020) Ci risiamo. Fausto Leali di nuovo nel tritacarne. Dopo le frasi su Benito Mussolini, ora viene ripreso dal mondo web per aver usato il termine "Negro", durante una conversazione con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. E c'è già chi fuori dalla Casa ne chiede l'espulsione. Insomma il cantante rivolgendosi a Enock Barwuah, lo ha chiamato "nero". I ragazzi gli hanno fatto notare prontamente che non ci si rivolge così ma lui ha insistito: "Ma dai smettila nero è il colore, Negro è la razza". Il discorso è proseguito e Enock ha cercato di spiegare il suo punto di vista: "Però da casa ci guardano non deve passare sta cosa del Negro, sennò diventa una cosa ..."

