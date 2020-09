Messa in Tv oggi domenica 20 settembre 2020: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 20 settembre 2020) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 20 settembre 2020. Alle ore 12 su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus del Santo Padre. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasMessa in tv da canale 5. Anche in questo caso è possibile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per20. Alle ore 12 su Rai 1 sarà possibile seguire l’Angelus del Santo Padre. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santain live. Un’altra funzione religiosa viene svolta alle ore 10 e trasin tv da5. Anche in questo caso è possibile ...

