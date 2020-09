Luca Pellegrini escluso dai convocati, la Juve lo manderà in prestito: c’è una squadra favorita (Di domenica 20 settembre 2020) L’esclusione di Luca Pellegrini dai convocati della Juve per la gara contro la Sampdoria cela motivi di mercato. I bianconeri, infatti, hanno deciso di cedere in prestito il giovane terzino sinistro, che sperava di giocarsi le proprie chance a Torino. Hanno chiesto informazioni Atalanta e Fiorentina, ma è il Genoa ad essere in vantaggio sulle altre pretendenti. Calciomercato, le notizie di oggi – Due nomi per il Milan, un club di Serie A su Callejon, si muove la Samp Dzeko neanche un minuto in campo, la Roma si allontana. E i Friedkin osservano…L'articolo Luca Pellegrini escluso dai convocati, la Juve lo manderà in prestito: c’è una ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) L’esclusione didaidellaper la gara contro la Sampdoria cela motivi di mercato. I bianconeri, infatti, hanno deciso di cedere inil giovane terzino sinistro, che sperava di giocarsi le proprie chance a Torino. Hanno chiesto informazioni Atalanta e Fiorentina, ma è il Genoa ad essere in vantaggio sulle altre pretendenti. Calciomercato, le notizie di oggi – Due nomi per il Milan, un club di Serie A su Callejon, si muove la Samp Dzeko neanche un minuto in campo, la Roma si allontana. E i Friedkin osservano…L'articolodai, lalo manderà in: c’è una ...

