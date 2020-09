Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni del match (Di domenica 20 settembre 2020) All’Allianz Stadium, Juventus-Sampdoria si sfidano nel primo match della stagione di Serie A: le probabili formazioni della partita Juventus-Sampdoria sono pronte a sfidarsi nella gara valida per il primo capitolo del nuovo libro della Serie A. La stagione dei bianconeri riparte all’insegna della novità, con Pirlo in cabina di regia ma al di fuori del campo. I blucerchiati rispondono con estrema fiducia a Ranieri, che nello scorso campionato ha dato la svolta ai liguri. Tre assenze importanti per la Vecchia Signora, che deve rinunciare ad Alex Sandro, De Ligt e Dybala (probabile panchina per l’argentino, da valutare le convocazioni). Alle spalle di Ronaldo pronto Kulusevski. Solo panchina per Arthur, come ha fatto intendere Pirlo in conferenza ... Leggi su zon (Di domenica 20 settembre 2020) All’Allianz Stadium,si sfidano nel primodella stagione di Serie A: ledella partitasono pronte a sfidarsi nella gara valida per il primo capitolo del nuovo libro della Serie A. La stagione dei bianconeri riparte all’insegna della novità, con Pirlo in cabina di regia ma al di fuori del campo. I blucerchiati rispondono con estrema fiducia a Ranieri, che nello scorso campionato ha dato la svolta ai liguri. Tre assenze importanti per la Vecchia Signora, che deve rinunciare ad Alex Sandro, De Ligt e Dybala (probabile panchina per l’argentino, da valutare le convocazioni). Alle spalle di Ronaldo pronto Kulusevski. Solo panchina per Arthur, come ha fatto intendere Pirlo in conferenza ...

