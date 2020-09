Juventus-Sampdoria, a Kulusevski bastano 13′: suo il gol dell’1-0 (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) Dieci gol in trentasei partite con il Parma, una in una presenza con la maglia della Juventus. Debutto show per Dejan Kulusevski, nuovo acquisto della Juventus e subito in gol dopo 13′ con la maglia bianconera contro la Sampdoria nel match della prima giornata di Serie A. L’attaccante ha raccolto un pallone vagante in area e col mancino ha disegnato una traiettoria che ha portato il pallone a dirigersi a fil di palo. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Dieci gol in trentasei partite con il Parma, una in una presenza con la maglia della. Debutto show per Dejan, nuovo acquisto dellae subito in gol dopo 13′ con la maglia bianconera contro lanel match della prima giornata di Serie A. L’attaccante ha raccolto un pallone vagante in area e col mancino ha disegnato una traiettoria che ha portato il pallone a dirigersi a fil di palo.

