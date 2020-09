Gilles Rocca | chi è il nuovo concorrente di Ballando con le stelle?

Ballando_Rai : .@rocca_gilles e @LandoLucrezia chiudono con i fuochi d'artificio questa manche ?? #BallandoConLeStelle… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @rocca_gilles e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - PinaRus02443851 : @Ballando_Rai @rocca_gilles @LandoLucrezia @milly_carlucci La Celentano solo se la guardi fa venire il vomito, sto… - Profilo3Marco : RT @Ballando_Rai: .@rocca_gilles e @LandoLucrezia chiudono con i fuochi d'artificio questa manche ?? #BallandoConLeStelle @milly_carlucci ht… - DanielaPremoli : @Ballando_Rai @milly_carlucci @rocca_gilles @LandoLucrezia Bravi!!! La performance migliore della serata. -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

Sabato 19 settembre su Rai1 alle 20.35 si accendono i riflettori sulla pista da ballo più amata dal pubblico televisivo italiano, quella di «Ballando con le stelle». Giunto quest’anno alla sua quindic ...Non poteva non parlare dell’episodio che, in un certo senso, lo ha reso famoso, Gilles Rocca in attesa della sua prima esibizione a Ballando con le stelle 2020, ossia l’inquadratura che gli è stata fa ...Gilles Rocca è uno dei nuovi partecipanti al programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. Il talent è partito nella serata del 19 settembre con una nuova edizione e nel cast troviamo ...