Gigi D’Alessio a Domenica In: “Torno con un progetto socio-culturale” (Di domenica 20 settembre 2020) Il momento musicale della seconda puntata di Domenica In vede protagonista Gigi D’Alessio. Il cantante è reduce dal successo di Buongiorno, suo storico brano da poco reinterpretato con la partecipazione di 10 giovani rapper e trapper napoletani. Un progetto “socio-culturale“, come l’ha definito il cantante. Gigi D’Alessio a Domenica In Lo spirito creativo e innovativo di Gigi D’Alessio è tornato al centro dell’attenzione con un bellissimo progetto all’insegna della “napoletanità”. Il cantante ha voluto riunire intorno a sé alcuni giovani esponenti, tra rapper e trapper, di origine napoletana, per rivisitare in chiave moderna un suo storico successo: Buongiorno. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 settembre 2020) Il momento musicale della seconda puntata diIn vede protagonistaD’Alessio. Il cantante è reduce dal successo di Buongiorno, suo storico brano da poco reinterpretato con la partecipazione di 10 giovani rapper e trapper napoletani. Un-culturale“, come l’ha definito il cantante.D’Alessio aIn Lo spirito creativo e innovativo diD’Alessio è tornato al centro dell’attenzione con un bellissimoall’insegna della “napoletanità”. Il cantante ha voluto riunire intorno a sé alcuni giovani esponenti, tra rapper e trapper, di origine napoletana, per rivisitare in chiave moderna un suo storico successo: Buongiorno. ...

larryxamazing : @sono_stressata GIGI D'ALESSIO CHE PARTORISCE MI MANCAVA AHAH - tinyeonjuniee : @ravioIini Gigi D'Alessio ha fatto il trapianto?... che mi stai dicendo - DomenicoNA1967 : Comunque, la nuova canzone di Gigi D'Alessio a me fa cagare. Napoli è ben altro. - ikigaihaechan : @ravioIini ma gigi d'alessio non è pelato e basta? da quando fa i trapianti - ravioIini : chissà se yeonjun farà un trapianto di capelli per il prossimo cb come ha fatto Gigi D'alessio -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D’Alessio: «I miei classici neomelodici reinterpretati in chiave rap » Corriere della Sera