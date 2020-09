‘Gf Vip 5’ | dopo Flavia Vento anche altre due concorrenti sull’orlo di una crisi Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 20 settembre 2020) Ambientarsi all’interno della Casa del Grande Fratello per molti non è facile. Questa quinta edizione del Gf Vip, poi, verrà sicuramente ricordata per l’abbandono lampo diche ha deciso di ritirarsi dal giocosole 24 ore dal suo inizio. A preoccuparla particolarmente era stato il pensiero dei suoi sette cani che aveva dovuto momentaneamente salutare per partecipare alla trasmissione.Patrizia De Blanck è sembrata essere in difficoltà, soprattutto durante i primi giorni quando si è lamentata delle luci della Casa perennemente accese,di notte. Nelle ultime ore hanno palesato lo stesso tipo di problemadue gieffine. La prima è Myriam Catania la quale, entrata nella Casa solo due giorni fa, sembra non ...