Genoa-Crotone 4-1 | le pagelle di CalcioWeb | Destro e Pjaca ritrovano il gol | bene Pandev e Zappacosta FOTO

(Di domenica 20 settembre 2020), ledi– Parte forte il campionato del, che batte ilper 4-1. Vantaggio firmato dadopo 6′, con l’attaccante che trova la rete dopo 16 mesi di digiuno. Il raddoppio, firmato da, è favorito da un’imbarazzante fase difensiva del: il macedone chiude con un delizioso tocco sotto. Simy si divora il gol del 2-1, che arriva comunque con Riviere.fa 3-1 e Simy si vede negare dal palo la gioia della rete. Nella ripresa succede poco fino al minuto 75, quandoinventa in solitaria il gol del 4-1. In alto laGALLERY., le ...

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Genoa *3-1 Crotone *(Zappacosta 34') #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Genoa *2-0 Crotone *(Pandev 10') #SSFootball - Cribbiolina : RT @Adnkronos: #Genoa cala il poker con il #Crotone, finisce 4-1 - Mediagol : #SerieA, #Genoa-#Crotone 4-1: rossoblu travolgenti con Destro e Pandev, pitagorici asfaltati - Pall_Gonfiato : Serie A, il Genoa rulla il Crotone a Marassi -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Crotone

GENOVA – Oggi pomeriggio, domenica 20 settembre, allo stadio Luigi Ferraris, si gioca Genoa – Crotone, gara valida per la prima giornata del Campionato di Serie A. Fischio di inizio previsto per le or ...Il Genoa di Rolando Maran cala il poker contro il Crotone di Stroppa nella prima giornata del campionato di Serie A, chiudendo la sfida con un netto 4-1. Il Grifone mette in sicurezza la gara già n ...Il Genoa di Rolando Maran cala il poker contro il Crotone di Stroppa nella prima giornata del campionato di Serie A, chiudendo la sfida con un netto 4-1. Il Grifone mette in sicurezza la ...