Elezioni, a Procida sostituita una presidente di seggio: la denuncia del sindaco (Di domenica 20 settembre 2020) “Mi auguro che le persone coinvolte possano chiarire i motivi e le dinamiche di quanto è stato accertato”. Lo scrive il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, candidato alle Elezioni amministrative in corso sull’isola, in merito al caso delle schede trovate dai Carabinieri all’interno della sezione elettorale 10 nella scuola “Flavio Gioia” e la sostituzione di presidente e segretaria del seggio. “A Procida – spiega Ambrosino in un post con il quale ricostruisce la vicenda – il seggio numero 10 oggi ha iniziato le attività elettorali con due ore di ritardo. Il nuovo presidente, che ho contattato e nominato alle 2.46, si è potuto insediare poco dopo le 8, nonostante fosse presente ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 settembre 2020) “Mi auguro che le persone coinvolte possano chiarire i motivi e le dinamiche di quanto è stato accertato”. Lo scrive ildi, Dino Ambrosino, candidato alleamministrative in corso sull’isola, in merito al caso delle schede trovate dai Carabinieri all’interno della sezione elettorale 10 nella scuola “Flavio Gioia” e la sostituzione die segretaria del. “A– spiega Ambrosino in un post con il quale ricostruisce la vicenda – ilnumero 10 oggi ha iniziato le attività elettorali con due ore di ritardo. Il nuovo, che ho contattato e nominato alle 2.46, si è potuto insediare poco dopo le 8, nonostante fosse presente ...

