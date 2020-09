Dzeko Juve, si continua a trattare: il bosniaco potrebbe partire a prescindere da Milik (Di domenica 20 settembre 2020) La Juve e la Roma continuano a trattare per Edin Dzeko: i bianconeri hanno alzato l’offerta a 17 milioni. I dettagli Nuova puntata del tormentone estivo Dzeko alla Juve e Milik alla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, pareva mancasse solo la firma del polacco coi giallorossi per sbloccare la partenza di Dzeko alla Juventus, invece tutto si è arenato. Non che si sia tornati alla casella di partenza, però delle difficoltà sul versante Roma-Napoli ci sono. La sensazione è che siano superabili ma non è così scontato, ecco perché i giallorossi adesso stanno pensando a un piano B: cedere ugualmente il bosniaco alla Signora (che è disposta a offrire più soldi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Lae la Romano aper Edin: i bianconeri hanno alzato l’offerta a 17 milioni. I dettagli Nuova puntata del tormentone estivoallaalla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, pareva mancasse solo la firma del polacco coi giallorossi per sbloccare la partenza diallantus, invece tutto si è arenato. Non che si sia tornati alla casella di partenza, però delle difficoltà sul versante Roma-Napoli ci sono. La sensazione è che siano superabili ma non è così scontato, ecco perché i giallorossi adesso stanno pensando a un piano B: cedere ugualmente ilalla Signora (che è disposta a offrire più soldi ...

