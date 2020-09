Covid, Fauci: “Normalità? Non prima di Natale 2021″ (Di domenica 20 settembre 2020) Anthony Fauci, l’immunologo a capo della task force Usa contro il Covid-19: “Da qui a un anno potremmo cominciare a esserne fuori” “Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una combinazione di vaccini sicuri ed efficaci e di politiche sanitarie adeguate“. Lo ha chiarito Anthony Fauci, immunologo tra i più accreditati … L'articolo Covid, Fauci: “Normalità? Non prima di Natale 2021″ proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 settembre 2020) Anthony, l’immunologo a capo della task force Usa contro il-19: “Da qui a un anno potremmo cominciare a esserne fuori” “Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una combinazione di vaccini sicuri ed efficaci e di politiche sanitarie adeguate“. Lo ha chiarito Anthony, immunologo tra i più accreditati … L'articolo: “Normalità? Nondi2021″ proviene da YesLife.it.

