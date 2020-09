Coronavirus, nel Regno Unito fino a 11 mila euro di multa a chi viola l’isolamento. Usa, Fauci: «La normalità non tornerà prima di Natale 2021» (Di domenica 20 settembre 2020) I contagi da Coronavirus in tutto il mondo hanno raggiunto quota 30.777.611, mentre le vittime sono ormai 955.843. I Paesi più colpiti si confermano gli Stati Uniti (con 6.764.970 casi), l’India (con 5.400.619 casi) e il Brasile (con 4.528.240 infezioni). Ma il virus corre in europa: ieri in Francia – per il secondo giorno consecutivo – sono stati registrati oltre 13mila casi. Record di nuovi positivi in 24 ore anche in Germania: con 2.300 nuovi casi, i numeri tornano quelli di 5 mesi fa, con la differenza che ora si effettuano il doppio dei test. Usa Anthony Fauci EPA/Al Drago / POOLFauci: «Normalità non prima del Natale 2021» Si potrà tornare a parlare di normalità non ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) I contagi dain tutto il mondo hanno raggiunto quota 30.777.611, mentre le vittime sono ormai 955.843. I Paesi più colpiti si confermano gli Stati Uniti (con 6.764.970 casi), l’India (con 5.400.619 casi) e il Brasile (con 4.528.240 infezioni). Ma il virus corre inpa: ieri in Francia – per il secondo giorno consecutivo – sono stati registrati oltre 13casi. Record di nuovi positivi in 24 ore anche in Germania: con 2.300 nuovi casi, i numeri tornano quelli di 5 mesi fa, con la differenza che ora si effettuano il doppio dei test. Usa AnthonyEPA/Al Drago / POOL: «Normalità nondel» Si potrà tornare a parlare di normalità non ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, in Francia nuovo record di casi [aggiornamento delle 20:37] - Viminale : Alle urne il #20settembre e #21settembre per #ReferendumCostituzionale ed #elezioni #suppletive, #regionali,… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 36 casi in due Comuni nel Palermitano: scuole chiuse #SanGiuseppeJato - COVIDbot_ITA : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: report attività di testing negli aeroporti di Roma: dal 16 agosto sono stati e… - SaluteLazio : #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: report attività di testing negli aeroporti di Roma: dal 16 agosto sono… -