Coronavirus: in Francia record di casi, 13.500 in sole 24

ANSA, - ROMA, 20 SET - Ancora numeri allarmanti in Francia sul fronte Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.498 nuovi contagi, ha reso noto la sanità pubblica in serata.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, aumentano i casi in tutta Europa. In Francia 13.500 contagi in 24 ore La Stampa Coronavirus, Europa assediata: a Londra cittadini in strada contro le restrizioni. In Italia 24 morti in un giorno

L’Europa si riscopre assediata dal Coronavirus. Molti Paesi nel Vecchio continente hanno assistito al moltiplicarsi delle infezioni in un contesto più ampio che vede il trend dei contagi risalire. Anc ...

Coronavirus: Germania, record di nuovi casi da aprile. Corteo anti-lockdown a Londra

Una folla rumorosa di un migliaio di manifestanti contrari alle misure di lockdown, alle mascherine e al distanziamento sociale per l'epidemia di coronavirus, in nome dello slogan "Resist and Act for ...

