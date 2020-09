Calcio:Gattuso,Oshimen ha marcia in più ma voglio equilibrio (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - "Oshimen in questo momento ha una marcia in piu': e' un ragazzo serio che non dimentica da dove viene, ha perso i genitori da bambino, e' un giovane con testa da quarantenne. Ma ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - "in questo momento ha unain piu': e' un ragazzo serio che non dimentica da dove viene, ha perso i genitori da bambino, e' un giovane con testa da quarantenne. Ma ...

sscnapoli : ?? #Gattuso “Quello che conta sono i principi di gioco. Per giocare a calcio bisogna correre e avere qualità, quest’… - gaetanoporto : RT @sscnapoli: ?? #Gattuso “Quello che conta sono i principi di gioco. Per giocare a calcio bisogna correre e avere qualità, quest’ultima da… - CarloPaterno : - NCN_it : #GATTUSO: «LA QUALITÀ DA SOLA NON BASTA, SERVE EQUILIBRIO. #OSIMHEN È PIÙ FORTE DI QUANTO DIMOSTRATO FIN QUI» - IlmsgitSport : Napoli, Gattuso: «Osimhen ha una marcia in più, ma alla squadra serve equilibrio» -