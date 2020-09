fanpage : Dopo aver accoltellato la moglie si è lanciato nel vuoto. È morto sul colpo - ladyrosmarino : RT @fanpage: Dopo aver accoltellato la moglie si è lanciato nel vuoto. È morto sul colpo - Notiziedi_it : Accoltella la moglie e poi si lancia dal quinto piano: lui è morto, lei in fin di vita - Today_it : Accoltella la moglie e poi si lancia dal quinto piano: lui è morto, lei in fin di vita - gabrypez1 : RT @fanpage: Dopo aver accoltellato la moglie si è lanciato nel vuoto. È morto sul colpo -

Tragedia questa mattina ad Avezzano. Un medico ha colpito la moglie con un coltello e si è gettato nel vuoto. L'uomo è morto dopo un volo dal quarto piano. La donna è candidata alle elezioni comunali.Avezzano. Tragedia sfiorata questa mattina da Avezzano, quando, alle prime luci dell’alba, in via San Francesco, una coppia sposata di origini marocchine, per ragioni ancora in corso di accertamento d ...AVEZZANO (L'AQUILA) – Una tragedia inimmaginabile che ha gettato l'intera città nel panico. Un insospettabile medico molto conosciuto in città ha tentato di uccidere con un coltello sua moglie, nota c ...