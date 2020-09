Vittoria Schisano: Ballando 19 settembre 2020 (video e gallery) (Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 19 settembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Vittoria Schisano e dal ballerino Marco De Angelis, new entry del programma, che ha già ballato però nello stesso format all’estero. La coppia ha ballato una bella Salsa sulle note della canzone Dancing Queen degli Abba. Vittoria Schisano: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una bellissima coreografia d’esordio per questa coppia, che ha ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 19, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attricee dal ballerino Marco De Angelis, new entry del programma, che ha già ballato però nello stesso format all’estero. La coppia ha ballato una bella Salsa sulle note della canzone Dancing Queen degli Abba.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una bellissima coreografia d’esordio per questa coppia, che ha ...

franciscachicca : #BallandoConLeStelle Sincera, mi hanno colpito tantissimo le gambe stupende di Vittoria Schisano. Lei in toto ...una FAVOLA - rpedroca : #BallandoConLeStelle Vittoria Schisano bravissima Mariotto è indecente quando parla metto il muto alla tv - Aethelflaed_ : Non sono riuscita a staccarle gli occhi di dosso un secondo. Meravigliosa Vittoria Schisano (sono invidiosissima de… - EnfantProdige : La Isoardi bravina molto emozionata Io faccio il tifo per Vittoria Schisano,deve vincere lei #BallandoConLeStelle - BlackMambasDen_ : 3 a Vittoria Schisano!?! 3?!? ?? #Mariotto #BallandoConLeStelle -