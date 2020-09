Traffico Roma del 19-09-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) Luceverdepomeriggio della redazione nella zona Nord dichiusa alvia Pietro bascotti per il dissesto del manto stradale prudenza per un incidente avvenuto in via di Ponte Salario ilè rallentato all’altezza dell’ingresso di Villa Ada in occasione della consultazione referendaria di domenica 20 e lunedì 21 settembre sono in vigore divieti di sosta in prossimità dell’ufficio elettorale centrale di via Petroselli Inoltre fino a martedì 22 settembre chiusi alvia dei Cerchi e Piazza Bocca della Verità per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è successo tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di ...