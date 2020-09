Terence Hill distrutto dal dolore, impossibile non piangere: i fan commossi (FOTO) (Di sabato 19 settembre 2020) Terence Hill e Bud Spencer: un duo da premiata ditta A volte si dice che ci sono legami che vanno oltre ogni limite anche al di la della morte. Molto probabilmente è ciò che è successo a Bud Spencer e Terrence Hill, coppia indissolubile non solo nel lavoro ma anche e nella vita di tutti i giorni. Infatti, la coppia divideva davvero tutto, dalle vacanze alle cene in famiglia. A tal proposito l’attore interprete di Don Matteo ha voluto lasciare una dolce dedica al suo caro amico sul proprio profilo Instagram. Il ricordo di Terence Hill per Bud Spencer Terence Hill, ha postato una bellissima immagine che ha lasciato tutti davvero senza parole., sopratutto i propri fan. L’attore ha voluto ricordare il suo amico detto anche “il gigante ... Leggi su controcopertina (Di sabato 19 settembre 2020)e Bud Spencer: un duo da premiata ditta A volte si dice che ci sono legami che vanno oltre ogni limite anche al di la della morte. Molto probabilmente è ciò che è successo a Bud Spencer e Terrence, coppia indissolubile non solo nel lavoro ma anche e nella vita di tutti i giorni. Infatti, la coppia divideva davvero tutto, dalle vacanze alle cene in famiglia. A tal proposito l’attore interprete di Don Matteo ha voluto lasciare una dolce dedica al suo caro amico sul proprio profilo Instagram. Il ricordo diper Bud Spencer, ha postato una bellissima immagine che ha lasciato tutti davvero senza parole., sopratutto i propri fan. L’attore ha voluto ricordare il suo amico detto anche “il gigante ...

