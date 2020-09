Spezia, Maggiore: «Sogno un gol contro l’Inter a San Siro» (Di sabato 19 settembre 2020) Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, ha parlato sulle pagine de Il Giornale: le sue parole Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, ha parlato sulle pagine de Il Giornale in vista dell’inizio del campionato. SERIE A – «Devo dire che è tutto speciale, pazzesco. Erano 4 anni che ci provavamo, un Sogno che si è realizzato. Andavo a vedere lo Spezia in curva quando ero piccolo e ora giocare in serie A con la mia squadra del cuore è qualcosa di incredibile. Posso capire cosa provano i tifosi». Sogno – «Adesso arriva il bello e anche il complicato. Il primo anno in serie A sarà dura ma ce la vogliamo godere al massimo e proveremo a giocarcela con tutti. Il patron non gioca ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Giulio, centrocampista e capitano dello, ha parlato sulle pagine de Il Giornale: le sue parole Giulio, centrocampista e capitano dello, ha parlato sulle pagine de Il Giornale in vista dell’inizio del campionato. SERIE A – «Devo dire che è tutto speciale, pazzesco. Erano 4 anni che ci provavamo, unche si è realizzato. Andavo a vedere loin curva quando ero piccolo e ora giocare in serie A con la mia squadra del cuore è qualcosa di incredibile. Posso capire cosa provano i tifosi».– «Adesso arriva il bello e anche il complicato. Il primo anno in serie A sarà dura ma ce la vogliamo godere al massimo e proveremo a giocarcela con tutti. Il patron non gioca ...

Spezia, senti capitan Maggiore: “Proveremo a giocarcela con tutti”

Un sogno è bello quando diventa realtà. Sembrerebbe uno slogan motivazione, invece, è quello che è successo a Giulio Maggiore, 22 anni e capitano dello Spezia. Il centrocampista ha rilasciato delle di ...

