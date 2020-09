Sampdoria, Keita è atterrato a Genova (Di sabato 19 settembre 2020) Calciomercato Sampdoria: Keita Balde è arrivato a Genova ed è pronto a cominciare la sua avventura in blucerchiato Keita Balde è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla Sampdoria. Come riportato da SampNews24.com, l’attaccante senegalese è atterrato nel pomeriggio a Genova e lunedì sosterrà le visite mediche di rito. L’ex attaccante di Lazio e Inter arriva dal Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) CalciomercatoBalde è arrivato aed è pronto a cominciare la sua avventura in blucerchiatoBalde è pronto a cominciare la sua nuova avventura alla. Come riportato da SampNews24.com, l’attaccante senegalese ènel pomeriggio ae lunedì sosterrà le visite mediche di rito. L’ex attaccante di Lazio e Inter arriva dal Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

