Riapertura stadi | Paolo Dal Pino sbotta | “il calcio merita rispetto | la Serie A non è stata ascoltata”

L'argomento caldo legato al mondo calcio è quello della Riapertura degli stadi. E' arrivato il momento della ripartenza in Serie A e alcune partite (Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari) si giocheranno con la presenza di 1000 spettatori. La decisione però non convince molto con i tifosi che sono in rivolta, come dimostra lo striscione esposto dai tifosi dell'Atalanta. Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, su Radio Deejay alza la voce: "Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta: il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando. A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti in circolazione uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi."

