Regionali 2020 | dove si giocano le sfide più importanti?

Domenica 20 e lunedì 21 settembre in sette regioni italiani ci saranno le elezioni regionali. Toscana, Puglia, Marche, Campania, Veneto, Liguria e Valle d'Aosta dovranno votare per il rinnovo del presidente e la relativa giunta. Quattro di queste (Toscana, Puglia, Marche e Campania) sono oggi governate dal centrosinistra, Veneto e Liguria hanno invece una giunta di centrodestra. In Valle d'Aosta, a differenza delle altre regioni a statuto ordinario, l'elezione non è diretta. Il presidente verrà eletto dai membri del Consiglio regionale.

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020 Elezioni regionali 2020, la guida: orari, candidati e previsioni Money.it Regionali 2020: in Toscana poco meno di 3 milioni di cittadini chiamati al voto

Alle Regionali 2020 corrono in Toscana sette i candidati alla carica di governatore, sostenuti da quindici liste: due non si presentano però in tutte e tredici le circoscrizioni in cui è suddivisa la ...

Covid: grande preoccupazione a Nizza dove Prefetto e Sindaco impongono un ulteriore giro di vite

Le misure adottate, il bollettino settimanale del Ministero della sanità che registra un “netto peggioramento”. La soglia di infezione a Nizza è di 150 (la soglia di allerta è fissata a 50). Presto an ...

Referendum e elezioni regionali, scrutatori in fuga: effetto Covid

Allarme scrutatori per la tornata elettorale che si apre domenica mattina e si chiuderà lunedì alle 15. Dal nord al sud arrivano le segnalazioni di rinunce da parte delle persone nominate per effettua ...

