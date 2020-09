Previsioni Meteo Lombardia: nuvole e temporali in arrivo, temperature massime in calo (Di sabato 19 settembre 2020) “Una vasta circolazione depressionaria atlantica, attualmente centrata in quota a nord della penisola Iberica, induce flussi meridionali umidi sull’Italia nord-occidentale. Per oggi sulla regione transito di nuvolosità medio-alta, con qualche possibilità di deboli piovaschi. Per i prossimi giorni il lento spostamento verso est della circolazione depressionaria determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni Meteo, con precipitazioni (anche a carattere temporalesco) un po’ più diffuse e localmente intense, alternate a irregolari schiarite, specie sulle pianure. temperature progressivo calo in particolare sui valori massimi“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni. Domani nuvolosità ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) “Una vasta circolazione depressionaria atlantica, attualmente centrata in quota a nord della penisola Iberica, induce flussi meridionali umidi sull’Italia nord-occidentale. Per oggi sulla regione transito di nuvolosità medio-alta, con qualche possibilità di deboli piovaschi. Per i prossimi giorni il lento spostamento verso est della circolazione depressionaria determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni, con precipitazioni (anche a carattere temporalesco) un po’ più diffuse e localmente intense, alternate a irregolari schiarite, specie sulle pianure.progressivoin particolare sui valori massimi“: queste ledi Arpaper i prossimi giorni. Domani nuvolosità ...

