Pirlo: "Suarez? Difficile che sarà lui l'attaccante della Juve" (Di sabato 19 settembre 2020) TORINO - Pirlo contro Ranieri, il novellino di fronte al veterano della Serie A: Juventus-Sampdoria sarà speciale per il nuovo tecnico bianconero, alla sua prima da allenatore. Non mancherà l'emozione ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) TORINO -contro Ranieri, il novellino di fronte al veteranoSerie A:ntus-Sampdoria; speciale per il nuovo tecnico bianconero, alla sua prima da allenatore. Non mancherà l'emozione ...

romeoagresti : #Pirlo: '#Suarez? Tempi per il passaporto lunghi, è difficile possa essere il centravanti della #Juve”. - forumJuventus : Chiellini: 'Sarà una stagione difficile, ma noi partiamo sempre per vincere, abbiamo tanto da dare. Suarez? No comm… - gianluka200018 : @JosephDifranc20 Non capisco perché alcuni appena hanno sentito queste parole danno per andato definitivamente suar… - GusAzpilcueta : RT @romeoagresti: #Pirlo: '#Suarez? Tempi per il passaporto lunghi, è difficile possa essere il centravanti della #Juve”. - SPalermo91 : RT @romeoagresti: #Pirlo: '#Suarez? Tempi per il passaporto lunghi, è difficile possa essere il centravanti della #Juve”. -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Suarez Pirlo: “Suarez? È difficile, tempi lunghi per il passaporto! Per Dybala e Arthur…” SOS Fanta Roma-Milik, serve ancora un po' di tempo. E Pirlo non ha fretta per Dzeko

14.51 - Pirlo: "Aspetto il centravanti senza fretta" - In conferenza stampa prima della gara con la Sampdoria, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche dell'attesa per l'arrivo di un ce ...

Pirlo allontana Suarez: "Difficile possa essere il centravanti della Juventus"

Pirlo in conferenza alla vigilia del debutto ufficiale sulla panchina della Juve contro la Sampdoria: "Non ho dubbi, ma tante certezze".

Mercato: la Juve accontenta Pirlo, avrà l'attaccante che voleva

Nelle ultime settimane era stato trattato anche Luis Suarez che però non ha ancora trovato un accordo per la buonuscita dal Barcellona e per il quale non ci sono certezze circa l'ottenimento del passa ...

14.51 - Pirlo: "Aspetto il centravanti senza fretta" - In conferenza stampa prima della gara con la Sampdoria, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche dell'attesa per l'arrivo di un ce ...Pirlo in conferenza alla vigilia del debutto ufficiale sulla panchina della Juve contro la Sampdoria: "Non ho dubbi, ma tante certezze".Nelle ultime settimane era stato trattato anche Luis Suarez che però non ha ancora trovato un accordo per la buonuscita dal Barcellona e per il quale non ci sono certezze circa l'ottenimento del passa ...