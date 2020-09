Piemonte, Cirio: “Via libera alla riapertura dell’Allianz Stadium per Juventus-Sampdoria” (Di sabato 19 settembre 2020) Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha comunicato che, in seguito all’ok del Comitato Tecnico Scientifico, i tifosi potranno fare il loro ingresso anche negli stadi Piemontesi in occasione della stagione 2020/2021 di Serie A. Si ripartirà già con Juventus-Sampdoria, match valido per la prima giornata e in programma all’Allianz Stadium. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Il presidente della RegioneAlbertoha comunicato che, in seguito all’ok del Comitato Tecnico Scientifico, i tifosi potranno fare il loro ingresso anche negli stadisi in occasione della stagione 2020/2021 di Serie A. Si ripartirà già con-Sampdoria, match valido per la prima giornata e in programma all’Allianz

