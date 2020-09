Notte al bacio nel GF Vip L' incidente hot con la Gregoraci

(Di sabato 19 settembre 2020)alper Elisabetta. La conduttrice è una concorrente del Grande Fratello Vip 5 da venerdì sera e con lei è entrata anche Myriam Catania, attrice e doppiatrice. Dopo la puntata, i concorrenti hanno cenato e soprattutto bevuto, Myriam era brilla e raggiunti i coinquilini in giardino ha abbracciato e sbaciucchiato lache conosce da tempo. Elisabetta ha ricambiato ma al momento di staccarsi ha girato la faccia e Myriam che continuava a darle bacini, ne ha scoccato uno a stampo sulle labbra. Uncaldo, ma involontario.

Momento molto intimo tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, concorrenti del Gf vip. Complice forse un bicchiere di troppo è scappato un bacio sulle labbra. Un incidente 'hot' che non è sfuggito ai ...“Questo ennesimo attacco dimostra come la legge contro l’omotransfobia e la misoginia non sia davvero più rinviabile”, ha tuonato Alessandro Zan. Marlon Landolfo e Mattias Zout si sono scambiati un se ...La seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 ha visto l’ingresso di tutti i concorrenti, tranne Paolo Brosio che ha avuto qualche problema di salute. Tra il secondo gruppo che ha varcato la famosa por ...