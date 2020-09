“Non posso…”. Myriam Catania disperata al GF Vip, il crollo e le lacrime dopo poche ore: cosa è successo (Di sabato 19 settembre 2020) Un altro forfait al ‘Grande Fratello Vip’ 5 potrebbe materializzarsi a breve. dopo l’addio di Flavia Vento, che sentiva maledettamente la mancanza dei suoi cani, adesso sembra che anche Myriam Catania voglia andare via. Infatti, è già in crisi, visto che nonostante un iniziale approccio positivo ha dovuto già fare i conti con delle problematiche. Inizialmente è apparsa molto felice e festosa, poi è improvvisamente crollata. Al termine della puntata ha iniziato a parlare serenamente con gli altri. Ma poi, quando è rimasta da sola in giardino, si è messa a piangere sotto le coperte. La prima mattinata al ‘GF Vip’, dopo il suo ingresso nella serata di ieri, era trascorsa bene e ha pranzo è invece crollata improvvisamente. Tutti erano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Un altro forfait al ‘Grande Fratello Vip’ 5 potrebbe materializzarsi a breve.l’addio di Flavia Vento, che sentiva maledettamente la mancanza dei suoi cani, adesso sembra che anchevoglia andare via. Infatti, è già in crisi, visto che nonostante un iniziale approccio positivo ha dovuto già fare i conti con delle problematiche. Inizialmente è apparsa molto felice e festosa, poi è improvvisamente crollata. Al termine della puntata ha iniziato a parlare serenamente con gli altri. Ma poi, quando è rimasta da sola in giardino, si è messa a piangere sotto le coperte. La prima mattinata al ‘GF Vip’,il suo ingresso nella serata di ieri, era trascorsa bene e ha pranzo è invece crollata improvvisamente. Tutti erano ...

