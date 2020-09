Muore giovane calciatore | tragedia nel mondo del calcio

(Di sabato 19 settembre 2020) Ildelè in lutto.napoletano: aveva 22 anni. Stava andando al camponel napoletano;undi 22 anni, Cristian Dell’Aversano, che giocava in prima categoria, nella Boys Melito, una squadra dell’omonimo comune in provincia. Il ragazzo, come tutti i suoi coetanei, si stava dirigendo al … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

LordenziGrumaio : @marcello7111 @whodropdthebomb @matteosalvinimi Avendo un età giovane c'è una probabilità molto bassa che io possa… - Notiziedi_it : Malore in campo, muore a 22 anni giovane calciatore napoletano - Notiziedi_it : Giovane calciatore muore nel napoletano - Sergio8arone : RT @rep_napoli: Giovane calciatore muore nel napoletano [aggiornamento delle 17:20] - AntorisRispo : RT @rep_napoli: Giovane calciatore muore nel napoletano [aggiornamento delle 17:20] -

Ultime Notizie dalla rete : Muore giovane

Ancora un incidente mortale in via Bartolomeo Cannizzo a Siracusa. In seguito a uno scontro tra un motociclista e un pedone, quest’ultimo ha perso la vita. La vittima è Sebastiano Moncada, 74 anni, e ...Un giovane calciatore è morto, per un improvviso malore, nella serata di ieri su un campo di calcio della periferia di Giugliano (Napoli). Cristian Dell’Aversano, 22 anni, studente, tesserato con la s ...Il giovane stava per prendere parte a una partita di allenamento tra amici quando si è accasciato al suolo. Per lui non c’è stato nulla da fare Tragedia ieri a Giugliano, nel Napoletano. Un calciatore ...