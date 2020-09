Loredana Bertè violentata a 16 anni, a Verissimo racconta le botte e il terrore (Di sabato 19 settembre 2020) Loredana Bertè a Verissimo ha confidato che a 16 anni è stata violentata; conosciamo gran parte della sua storia, della sua vita piena di gioie ma soprattutto di dolori immensi. Silvia Toffanin l’ha ascoltata sconvolta, stava parlando del suo primo amore, della storia d’amore tra Loredana Bertè e Adriano Panatta. Lei lo ricorda sempre con dolcezza, racconta della loro passione, del colpo di fulmine, di un anno meraviglioso, poi è finita ma è stato importante perché era il primo amore, quello arrivato dopo una violenza subita a 16 anni. E’ chiaro ogni singolo messaggio della Bertè, parla di Panatta e di quel colpo di fulmine: “Appena l’ho visto ho pensato è mio e lui la stessa cosa. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 settembre 2020)Bertè aha confidato che a 16è stata; conosciamo gran parte della sua storia, della sua vita piena di gioie ma soprattutto di dolori immensi. Silvia Toffanin l’ha ascoltata sconvolta, stava parlando del suo primo amore, della storia d’amore traBertè e Adriano Panatta. Lei lo ricorda sempre con dolcezza,della loro passione, del colpo di fulmine, di un anno meraviglioso, poi è finita ma è stato importante perché era il primo amore, quello arrivato dopo una violenza subita a 16. E’ chiaro ogni singolo messaggio della Bertè, parla di Panatta e di quel colpo di fulmine: “Appena l’ho visto ho pensato è mio e lui la stessa cosa. ...

