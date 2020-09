Lodi | parcheggio delle bici in stazione | a novembre riapre dopo un anno

CeceSoffientini : più facile vincere al lotto che trovare parcheggio il venerdì sera a lodi - BiancaTrabucchi : ieri sera ennesima conferma che Lodi è un posto di merda perché ci ho messo 20 minuti a trovare parcheggio -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi parcheggio

IL GIORNO

Da oltre un anno il deposito per le bici in stazione (dalla parte del piazzale d’ingresso) non può essere utilizzato. L’accesso di viale Trento Trieste si è danneggiato con il temporale del 12 agosto ...Esselunga a Lodi, il Broletto ha detto il primo sì ufficiale. In un’aula con accesso a numero chiuso per le norme anti covid, la commissione comunale territorio e ambiente ha lavorato per nove ore ier ...Non sono pochi gli automobilisti che fanno i furbi lungo viale Milano. Il punto critico si trova alla Martinetta, più precisamente in piazzale Don Savarè, a pochi passi dal parcheggio del supermercato ...