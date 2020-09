LIVE – Lazio-Benevento, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di sabato 19 settembre 2020) Alle 18:00 di sabato 19 settembre la Lazio sfiderà il Benevento nel corso dell’amichevole precampionato che permetterà alle due squadre di scendere in campo per mettere benzina nelle gambe in vista dell’esordio in campionato fissato per entrambe il 30 settembre. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA DIRETTA Lazio-Benevento (Ore 18:00) Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Alle 18:00 di sabato 19 settembre lasfiderà ilnel corso dell’precampionato che permetterà alle due squadre di scendere in campo per mettere benzina nelle gambe in vista dell’esordio in campionato fissato per entrambe il 30 settembre. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. AGGIORNA LA(Ore 18:00)

CryAntonino : RT @emergency_live: #Covidfree voli #Fiumicino. “’Tickets, passport and compolsuring negative test result. Welcome on board europe first Co… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Lazio #Coronavirus #COVID__19 - laziopress : - laziopress : - flamanc24 : RT @Alex_Piace: L'interesse della #Lazio per #Callejon, notizia degli amici della @LazioSiamoNoi.it, appena data in diretta durante la nost… -