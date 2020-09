iOS 14 rende inutili gli account Premium di YouTube: ecco la contromossa di Google (Di sabato 19 settembre 2020) Da pochi giorni il colosso di Cupertino ha rilasciato finalmente la versione stabile (non beta) di iOS 14. Come spesso accado, le nuove versioni di iOS creano alcuni problemi sia per gli utenti che per gli sviluppatori che normalmente vengono risolti con i successivi aggiornamenti. Con iOS 14 (nella sua versione Beta) gli utenti avevano scoperto un trucco che ha causato alcuni problemi a Google. Con la versione Beta di iOS 14 infatti era possibile utilizzare la famosa funzione Picture in Picture (PiP) anche su YouTube. Ciò permetteva di ridurre ad icona i contenuti di YouTube ed uscire dalla piattaforma senza prima aver sottoscritto l’accordo per attivare l’account Premium. Ovviamente tutto ciò causava problemi a Google dato che, almeno per chi possedeva un ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 19 settembre 2020) Da pochi giorni il colosso di Cupertino ha rilasciato finalmente la versione stabile (non beta) di iOS 14. Come spesso accado, le nuove versioni di iOS creano alcuni problemi sia per gli utenti che per gli sviluppatori che normalmente vengono risolti con i successivi aggiornamenti. Con iOS 14 (nella sua versione Beta) gli utenti avevano scoperto un trucco che ha causato alcuni problemi a. Con la versione Beta di iOS 14 infatti era possibile utilizzare la famosa funzione Picture in Picture (PiP) anche su. Ciò permetteva di ridurre ad icona i contenuti died uscire dalla piattaforma senza prima aver sottoscritto l’accordo per attivare l’. Ovviamente tutto ciò causava problemi adato che, almeno per chi possedeva un ...

QuotidianPost : iOS 14 rende inutili gli account Premium di YouTube: ecco la contromossa di Google - veracruz777 : RT @wireditalia: Oggi, dalle 19, si rende disponibile l'update del sistema operativo per gli iPhone, ecco un riepilogo dei miglioramenti #i… - sbrucio : @valy_s @mar__bru Quello che fa immuni. Era nell’elenco degli aggiornamenti. Il nuovo IOS 13.7 rende inutile scaricare la App immuni - rolandoroccando : RT @wireditalia: Oggi, dalle 19, si rende disponibile l'update del sistema operativo per gli iPhone, ecco un riepilogo dei miglioramenti #i… - RobRe62 : RT @wireditalia: Oggi, dalle 19, si rende disponibile l'update del sistema operativo per gli iPhone, ecco un riepilogo dei miglioramenti #i… -

Ultime Notizie dalla rete : iOS rende iPhone, Apple rende disponibile iOS 14, ecco le novità e cosa cambierà Centro Meteo italiano iOS 14, la modalità picture-in-picture non funziona con You Tube su Safari

Una delle principali novità del nuovo aggiornamento di iPhone non è attiva con la versione web di You Tube. Non è chiaro se si tratta di un bug o di una mossa volontaria Una delle grandi novità di iOS ...

Da domenica TikTok sarà bandito negli Stati Uniti

Mentre gli sviluppatori stanno ancora cercando un modo per vendere la porzione statunitense di TikTok a un acquirente locale, l'app sparirà presto dagli store digitali di tutti gli smartphone USA. A c ...

iOS 14, utenti trovano un 'trucco' per il PiP senza Premium: YouTube non ci sta

La versione stabile di iOS 14 è ormai arrivata da qualche giorno e, tra l'altro, sono già state rese disponibili ulteriori novità. Tuttavia, come sempre accade nei primi giorni di una release di quest ...

Una delle principali novità del nuovo aggiornamento di iPhone non è attiva con la versione web di You Tube. Non è chiaro se si tratta di un bug o di una mossa volontaria Una delle grandi novità di iOS ...Mentre gli sviluppatori stanno ancora cercando un modo per vendere la porzione statunitense di TikTok a un acquirente locale, l'app sparirà presto dagli store digitali di tutti gli smartphone USA. A c ...La versione stabile di iOS 14 è ormai arrivata da qualche giorno e, tra l'altro, sono già state rese disponibili ulteriori novità. Tuttavia, come sempre accade nei primi giorni di una release di quest ...