Infortunio Empereur | le condizioni del difensore dell’Hellas Verona

(Di sabato 19 settembre 2020): lefisiche deldell’Hellas, infortunatosi durante il match contro la Roma Brutte notizie per l’Hellasdurante il match contro la Roma, valevole per la prima giornata di Serie A. Alanha dovuto abbandonare il campo anzitempo a causa di unal polpaccio destro. Al posto delbrasiliano è entrato il giovanissimo Matteo Lovato, che fa così il suo esordio in questa stagione. Leggi su Calcionews24.com

20.01 Ecco le formazioni ufficiali: VERONA: Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Tameze, Tupta; Di Carmine. ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara ...Nel Verona non ci sarà naturalmente Kumbulla, appena diventato un giocatore proprio della Roma: dentro l'ex Cetin nel ruolo di terzo difensivo assieme a Gunter ed Empereur. Out per infortunio Lazovic, ...Per le probabili formazioni di Verona Roma, mach con cui apriamo questa sera la prima giornata del Campionato della Serie A 2020-21 tocca ora fare il punto sugli assenti annunciati in entrambi gli spo ...