Incidente a Rho | mezzo si ribalta | operai fanno volo di 6 metri e finiscono in acqua

(Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 - Stavano facendo dei lavori sospesi in un cestello in un cantiere edile a Mazzo di Rho quando, poco dopo le 15, ilsu cui stavano si èto, facendoli finire in ...

LuceverdeMilano : #Milano #incidente - A4 Tratto Urbano code tra Rho e Milano Viale Certosa > Trieste #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ?? #autostrade #incidente - A4 Torino Trieste - code tra Rho e #Milano Viale Certosa > Trieste #luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : #Milano ?#incidente - SP46 Rho-Monza code tra Sp44Bis Paderno Dugnano e Via Dell'Industria> Rho #Luceverde #Lombardia - discoradioIT : RT @LuceverdeMilano: ??#autostrade #incidente - A4 Torino Milano ??????Code tra Rho e Nodo Di Pero > Milano #Luceverde #Lombardia - LuceverdeMilano : ??#autostrade #incidente - A4 Torino Milano ??????Code tra Rho e Nodo Di Pero > Milano #Luceverde #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Rho

MilanoToday.it

Incidente sul lavoro nel cantiere per la sistemazione del ponte della Tangenziale a Rho nel pomeriggio di sabato 19 settembre. Due operai che si trovavano nel cestello di una piattaforma elevatrice so ...Da gennaio il CPS di Rho, attualmente in via Beatrice d’Este, sarà trasferito all'ospedale di Passirana. La contrarietà delle famiglie e di Incontrho Da gennaio il CPS di Rho, attualmente in via Beatr ...Rho (Milano), 3 settembre 2020 - È stato denunciato per falsa denuncia, simulazione di reato e tentata truffa ai danni dell’assicurazione, il trentenne di Cormano che, dopo un incidente stradale, ha s ...