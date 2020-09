GF Vip | si infiammano gli animi tra Tommaso e Francesca | “Hai un piano B oltre al fare la modella?”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 19 settembre 2020) Dopo quasi una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip, glisi sono infiammati. È infatti accaduta la prima lite che ha visto come protagonistiZorzi ePepe, quest’ultima entrare ieri sera. Cosa è successo? “Hai unalla modella?” – Dopo l’ultima puntata, andata in onda ieri in prima … L'articolo GF Vip, siglitra: “Hai unalla modella?”