Di tutt’altra pasta la nuova Google Chromecast with Google TV (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sembra giusto iniziare a parlarvi della prossima Google Chromecast, che si abbinerà a Google TV. Il noto portale ‘winfuture.de‘ ci ha mostrato alcune immagini del dongle HDMI, che potrà essere collegato alla TV, come anche ad un display, anche se non solo per la trasmissione di contenuti esterni. La forza di Google Chromecast with Google TV è un’altra, in quanto trattasi di un device di streaming a conti fatti, provvisto di un’interfaccia Android TV attraverso cui sarà possibile avere accesso ed applicazioni e servizi (un po’ come accade con Amazon Fire TV). Come potete vedere dalle immagini qui sotto, Google ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sembra giusto iniziare a parlarvi della prossima, che si abbinerà aTV. Il noto portale ‘winfuture.de‘ ci ha mostrato alcune immagini del dongle HDMI, che potrà essere collegato alla TV, come anche ad un display, anche se non solo per la trasmissione di contenuti esterni. La forza diTV è un’altra, in quanto trattasi di un device di streaming a conti fatti, provvisto di un’interfaccia Android TV attraverso cui sarà possibile avere accesso ed applicazioni e servizi (un po’ come accade con Amazon Fire TV). Come potete vedere dalle immagini qui sotto,...

jeonkoo__ : RT @ohsehuncerise: tu e lisa siete fatti della stessa pasta ?? 'Io non posso essere, ero da tutt'altra parte' - ohsehuncerise : tu e lisa siete fatti della stessa pasta ?? 'Io non posso essere, ero da tutt'altra parte' - Sardanapalooo : @YankeeGoHome_ @LorePelle7 Ragazzo di tutt’altra pasta. Non c’è paragone - acerracido : @Lugian975 Non è una pippa, ma tra infortuni ed un carattere non proprio da leader ( #Dzeko è di tutt'altra pasta),… -

Ultime Notizie dalla rete : tutt’altra pasta Coronavirus, gli acquisti degli italiani: più pasta e lievito (online), giù il turismo Corriere della Sera