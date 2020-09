De Siervo | «Caos riapertura stadi | serve chiarezza»

(Di sabato 19 settembre 2020) “La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza della nuova stagione, è surreale. Abbiamo presentato a luglio un protocollo dettagliato di oltre 300 pagine per laparziale in massima sicurezza degli, dettagliando per ciascun impianto le modalità attuative di ingresso, permanenza e deflusso dei tifosi”. Lo ha detto l’Amministratore Delegato della Lega … L'articolo De: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TORINO – L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato in merito all'apertura degli stadi in Emilia Romagna. "La situazione che stiamo vivendo, alla vigilia della partenza de ...La riapertura delle porte ai tifosi si è trasformata in un caso. Politico. Chiaramente. A creare tensione è lo scatto in avanti, a 24 ore dall'inizio del nuovo campionato, del governatore dell'Emilia