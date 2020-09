Dalla lingua al significato: tutti i segreti di Jerusalema - (Di sabato 19 settembre 2020) Novella Toloni Ritmo irrefrenabile, testo incomprensibile, significato profondo. Jerusalema è il tormentone dell'estate che non ti aspetti ma capace di conquistare tutti. Vi sveliamo perché Il mondo della musica sta cambiando. Il successo planetario di "Jerusalema", brano dance pop del musicista sudafricano Master KG, ne è la prova. Prendi un pezzo gospel vecchio di un anno, lancialo su Tik Tok, spingilo con una challenge e il tormentone è presto fatto. Jerusalema è uno dei brani più ascoltati e scaricati di questo strano anno dominato dal coronavirus. E i numeri parlano da soli: oltre 140 milioni di visualizzazioni di Youtube, 160 milioni di view su Tik Tok e canzone più cercata al mondo su Shazam. Gli ingredienti per far diventare ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Novella Toloni Ritmo irrefrenabile, testo incomprensibile,profondo.è il tormentone dell'estate che non ti aspetti ma capace di conquistare. Vi sveliamo perché Il mondo della musica sta cambiando. Il successo planetario di "", brano dance pop del musicista sudafricano Master KG, ne è la prova. Prendi un pezzo gospel vecchio di un anno, lancialo su Tik Tok, spingilo con una challenge e il tormentone è presto fatto.è uno dei brani più ascoltati e scaricati di questo strano anno dominato dal coronavirus. E i numeri parlano da soli: oltre 140 milioni di visualizzazioni di Youtube, 160 milioni di view su Tik Tok e canzone più cercata al mondo su Shazam. Gli ingredienti per far diventare ...

