Covid-19 vola in Francia e Spagna. Cosa è andato storto secondo gli esperti

Spagna e Francia sono tra i due Paesi europei dove il coronavirus ha ripreso a correre più veloce. A partire da lunedì, alcune zone di Madrid saranno soggette al lockdown per frenare l'aumento del Covid-19 mentre i casi in tutta Europa continuano a crescere. Il provvedimento riguarda oltre 850mila persone nella regione di Madrid che saranno sottoposte a restrizioni per i viaggi e gli assembramenti. Allarmante è anche la situazione in Francia, dove venerdì sono stati registrati 13.215 nuovi contagi, un record da quando sono cominciati i test su ampia scala. I morti sono 123, il numero più alto dal 19 maggio, ma il dato è falsato dal fatto che 76 di questi decessi sono stati registrati in un ospedale dell'Essonne che ha inviato oggi registrazioni risalenti agli

Ultime Notizie dalla rete : Covid vola Covid-19 vola in Francia e Spagna. Cosa è andato storto secondo gli esperti L'HuffPost Volare senza meta, nuova moda: biglietti venduti ogni 4 secondi

Ai tempi del coronavirus c’è chi è disposto a volare senza meta, solo per il gusto di farlo. Non si tratta di uno studio, ma di realtà. A testimoniarlo un volo della compagnia australiana Qantas che h ...

Sì o no al Referendum dalla loro casa per 21 dei 600 bresciani in isolamento

Sono oltre seicento i bresciani in isolamento domiciliare perché positivi al Covid (617 nel territorio di Ats Brescia). Anche loro, come i malati ricoverati in ospedale o i detenuti nelle carceri, han ...

Coronavirus: turista positiva, Asp Enna cerca passeggeri bus

Avviata dall’Asp di Enna la ricerca di passeggeri che hanno viaggiato lo scorso 11 settembre a bordo di un bus della Sais partito dalla stazione di Palermo e diretto a Enna Bassa (corsa delle 17.30, a ...

