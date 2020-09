Allegri ospite a Ballando con le Stelle: “La giuria? Sono un po’ delle iene” (Di sabato 19 settembre 2020) Max Allegri in attesa della chiamata di qualche club si intrattiene col ballo. L’ex Juve, Cagliari e Juve è stato l’ospite speciale della 15a edizione di Ballando con le Stelle in onda su Rai Uno, dove si è esibito in un tango con Roberta Beccarini. L’allenatore toscano ha fatto poi dell’ironia in merito al giudizio della giuria: “Beh, devo dire che quelli della giuria Sono un po’ delle iene. Non preoccupatevi che non ho mai preso più di cinque neanche a scuola, quindi va bene anche tre”. Sempre per quanto riguarda il discorso voti, Allegri ha raccontato un aneddoto sportivo legato all’esperienza a Cagliari: “Una volta ci contestò la curva, diedero i ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Maxin attesa della chiamata di qualche club si intrattiene col ballo. L’ex Juve, Cagliari e Juve è stato l’speciale della 15a edizione dicon lein onda su Rai Uno, dove si è esibito in un tango con Roberta Beccarini. L’allenatore toscano ha fatto poi dell’ironia in merito al giudizio della: “Beh, devo dire che quelli dellaun po’iene. Non preoccupatevi che non ho mai preso più di cinque neanche a scuola, quindi va bene anche tre”. Sempre per quanto riguarda il discorso voti,ha raccontato un aneddoto sportivo legato all’esperienza a Cagliari: “Una volta ci contestò la curva, diedero i ...

