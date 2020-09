Addio al giudice della Corte Suprema, paladina dei diriti delle donne (Di sabato 19 settembre 2020) E’ morta Ruth Bader Ginsburg, il giudice della Corte Suprema. E’ stata l’icona liberal e paladina dei diritti delle donne Addio alla paladina dei diritti delle donne, icona liberal. Si è spenta all’età di 87 anni il giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas. Nata a … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020) E’ morta Ruth Bader Ginsburg, il. E’ stata l’icona liberal edei dirittialladei diritti, icona liberal. Si è spenta all’età di 87 anni ilRuth Bader Ginsburg in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas. Nata a … L'articolo proviene da YesLife.it.

repubblica : Usa, addio a Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema. Ultime volontà: 'Sostituitemi dopo le… - Corriere : Addio a Ruth Bader Ginsburg, 87 anni, giudice della Corte Suprema e paladina dei diritti sulle donne - chiaragribaudo : Con #RuthBaderGinsburg se ne va un'icona delle battaglie per i diritti e le libertà. Piange oggi il cuore dei democ… - MazzaliVanna : RT @chiaragribaudo: Con #RuthBaderGinsburg se ne va un'icona delle battaglie per i diritti e le libertà. Piange oggi il cuore dei democrati… - cinzia_fornero : RT @chiaragribaudo: Con #RuthBaderGinsburg se ne va un'icona delle battaglie per i diritti e le libertà. Piange oggi il cuore dei democrati… -