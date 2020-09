Violento terremoto di magnitudo 5 9 | gente in strada | si teme il peggio

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 18 settembre 2020) Undi 5,9 gradi della scala Richter ha colpito le coste della Grecia nei pressi dell'isola di Creta. Non si segnalano danni o feriti. Nella serata del 18 settembre undi 5,9 gradi della scala Richter ha colpito le coste della Grecia nei pressi dell’isola di Creta. Per il momento non si segnalano danni o feriti. Il 18 Settembre 2020 ore 18:28 è stata registrata una scossa didi5.9 e profondità 44.49 km a Keratokambos (Grecia). Secondo la scala Richter, un evento sismico di5.9 è classificato come"moderato"e descritto nel modo seguente: può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni ...